Гравець збірної України Сікан розкішним ударом зі штрафного забив перший гол Андерлехта в новому сезоні — відео
Данило Сікан забив за Андерлехт (Фото: instagram.com/danilsikan)
Нападник Андерлехта Данило Сікан відзначився голом у кваліфікації Ліги Європи.
Нападник забив м’яч у першому матчі другого раунду відбору єврокубкового турніру проти шведського Гаммарбю.
Сікан відкрив рахунок у матчі на шостій хвилині прямим ударом зі штрафного.
Варто зазначити, що для Андерлехта це перший офіційний матч у сезоні.
У сезоні 2025/26 Сікан провів 11 матчів за бельгійський клуб, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. За підсумками чемпіонату Андерлехт посів четверте місце, що дозволило зіграти у кваліфікації Ліги Європи.
Українець перейшов до бельгійського клубу в січні поточного року з турецького Трабзонспора. Сікан виступав за Трабзонспор із січня 2025 року, куди перейшов із Шахтаря за 6 мільйонів євро.
У складі збірної України Сікан провів сім матчів, у яких забив один м’яч. Востаннє форвард виступав за національну команду в листопаді 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров уперше з’явився на публіці після відходу зі збірної України. Фахівець прибув до Лондона, де зустрівся з футболістом Челсі Михайлом Мудриком.