Гравець збірної України Сікан розкішним ударом зі штрафного забив перший гол Андерлехта в новому сезоні — відео

23 липня, 20:50
Данило Сікан забив за Андерлехт (Фото: instagram.com/danilsikan)

Данило Сікан забив за Андерлехт (Фото: instagram.com/danilsikan)

Нападник Андерлехта Данило Сікан відзначився голом у кваліфікації Ліги Європи.

Нападник забив м’яч у першому матчі другого раунду відбору єврокубкового турніру проти шведського Гаммарбю.

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Сікан відкрив рахунок у матчі на шостій хвилині прямим ударом зі штрафного.

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Варто зазначити, що для Андерлехта це перший офіційний матч у сезоні.

У сезоні 2025/26 Сікан провів 11 матчів за бельгійський клуб, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. За підсумками чемпіонату Андерлехт посів четверте місце, що дозволило зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Українець перейшов до бельгійського клубу в січні поточного року з турецького Трабзонспора. Сікан виступав за Трабзонспор із січня 2025 року, куди перейшов із Шахтаря за 6 мільйонів євро.

У складі збірної України Сікан провів сім матчів, у яких забив один м’яч. Востаннє форвард виступав за національну команду в листопаді 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров уперше з’явився на публіці після відходу зі збірної України. Фахівець прибув до Лондона, де зустрівся з футболістом Челсі Михайлом Мудриком.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Ліга Європи Андерлехт Данило Сікан

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