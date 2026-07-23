Гравець збірної України Сікан розкішним ударом зі штрафного забив перший гол Андерлехта в новому сезоні — відео

Нападник забив м’яч у першому матчі другого раунду відбору єврокубкового турніру проти шведського Гаммарбю.

Сікан відкрив рахунок у матчі на шостій хвилині прямим ударом зі штрафного.

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🚨🇪🇺 | GOAL: WHAT A FANTASTIC FREE-KICK FROM DANYLO SIKAN! WHAT A ROCKET! WOW!



Hmmarby 0-1 Anderlecht. pic.twitter.com/yR1521EQwh — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 23, 2026

Варто зазначити, що для Андерлехта це перший офіційний матч у сезоні.

У сезоні 2025/26 Сікан провів 11 матчів за бельгійський клуб, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. За підсумками чемпіонату Андерлехт посів четверте місце, що дозволило зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Українець перейшов до бельгійського клубу в січні поточного року з турецького Трабзонспора. Сікан виступав за Трабзонспор із січня 2025 року, куди перейшов із Шахтаря за 6 мільйонів євро.

У складі збірної України Сікан провів сім матчів, у яких забив один м’яч. Востаннє форвард виступав за національну команду в листопаді 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров уперше з’явився на публіці після відходу зі збірної України. Фахівець прибув до Лондона, де зустрівся з футболістом Челсі Михайлом Мудриком.