Сікан забив розкішний гол кривднику Динамо та вивів Андерлехт у фінал кваліфікації Ліги Європи — відео
Данило Сікан (Фото: Instagram/danilsikan)
Український нападник Данило Сікан відзначився черговим голом за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.
Цього разу форвард забив у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації проти грецького ПАОКа, який раніше вибив київське Динамо з Ліги Європи.
На 55-й хвилині колишній нападник донецького Шахтаря пробив під дальню стійку та забив третій гол бельгійської команди у поєдинку, зробивши рахунок 3:1.
До фінального свистка футболісти ПАОКа змогли скоротити відставання до мінімуму — 3:2, однак зрівняти рахунок їм не вдалося.
Андерлехт вдруге поспіль переміг ПАОК та за сумою двох матчів (4:2) вийшов до фінального раунду кваліфікації Ліги Європи. Там бельгійський клуб зіграє проти казахстанського Кайрата. Матчі відбудуться 20 та 27 серпня.
Раніше Сікан також відзначився голом у кваліфікації Ліги Європи. Нападник забив у першому матчі другого раунду відбору проти шведського Гаммарбю.
У сезоні-2025/26 Сікан провів 11 матчів за бельгійський клуб, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. За підсумками чемпіонату Андерлехт посів четверте місце, що дозволило команді зіграти у кваліфікації Ліги Європи.
Українець перейшов до бельгійського клубу в січні поточного року з турецького Трабзонспора. За турецьку команду Сікан виступав із січня 2025 року, куди перейшов із Шахтаря за 6 мільйонів євро.
У складі збірної України Сікан провів сім матчів та забив один гол. Востаннє форвард виступав за національну команду в листопаді 2023 року.
Раніше Данило Сікан забив два голи у ворота Сент‑Трюйдена у матчі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії.
Повідомлялось, що Динамо програло Карабаху та вилетіло з Ліги конференцій