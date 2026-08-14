Український нападник Данило Сікан відзначився черговим голом за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

Цього разу форвард забив у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації проти грецького ПАОКа, який раніше вибив київське Динамо з Ліги Європи.

На 55-й хвилині колишній нападник донецького Шахтаря пробив під дальню стійку та забив третій гол бельгійської команди у поєдинку, зробивши рахунок 3:1.

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До фінального свистка футболісти ПАОКа змогли скоротити відставання до мінімуму — 3:2, однак зрівняти рахунок їм не вдалося.

Андерлехт вдруге поспіль переміг ПАОК та за сумою двох матчів (4:2) вийшов до фінального раунду кваліфікації Ліги Європи. Там бельгійський клуб зіграє проти казахстанського Кайрата. Матчі відбудуться 20 та 27 серпня.

Раніше Сікан також відзначився голом у кваліфікації Ліги Європи. Нападник забив у першому матчі другого раунду відбору проти шведського Гаммарбю.

У сезоні-2025/26 Сікан провів 11 матчів за бельгійський клуб, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. За підсумками чемпіонату Андерлехт посів четверте місце, що дозволило команді зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Українець перейшов до бельгійського клубу в січні поточного року з турецького Трабзонспора. За турецьку команду Сікан виступав із січня 2025 року, куди перейшов із Шахтаря за 6 мільйонів євро.

У складі збірної України Сікан провів сім матчів та забив один гол. Востаннє форвард виступав за національну команду в листопаді 2023 року.

Раніше Данило Сікан забив два голи у ворота Сент‑Трюйдена у матчі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії.

Повідомлялось, що Динамо програло Карабаху та вилетіло з Ліги конференцій