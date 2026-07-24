Захисник Шахтаря продовжить кар'єру в Катарі

Про це повідомляє пресслужба Аль-Бідди.

Угода між сторонами діятиме до літа 2027 року. Для Удода це вже не перший досвід виступів за межами України. У сезоні-2022/23 він захищав кольори Аль-Айна з ОАЕ, де працював під керівництвом Сергія Реброва.

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Попри перебування в системі Шахтаря, за першу команду «гірників» оборонець так і не дебютував. Раніше він виступав на правах оренди за Маріуполь і Чорноморець, набираючись ігрової практики в УПЛ.

Новий клуб українця представляє другий за силою дивізіон Катару.

Раніше київське Динамо підписало захисника Олексія Сича із львівських Карпат

Повідомлялося, що Арсенал за 40 мільйонів євро купив найкращого футболіста чемпіонату Бельгії Христоса Цоліса.

Також Барселона придбала форварда дортмундської Боруссії Каріма Адеємі за 22 мільйони євро.

Перед цим п’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Каземіро перейшов в Інтер Маямі.

Крім цього, Челсі оголосив про найдорожчий трансфер у своїй історії, підписавши нападника Моргана Роджерса, а Манчестер Юнайтед оголосив про перехід центрального півзахисника Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманса.