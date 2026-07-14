«Кемпінговий» скандал: дворазового переможця Ліги чемпіонів у складі Мілана затримали у справі про корупцію

Колишнього захисника італійського Мілана Даріо Шимича затримали у Хорватії у межах розслідування корупційної справи, пов'язаної з туристичною галуззю.

50-річного ексфутболіста підозрюють у незаконному отриманні дозволу на експлуатацію кемпінгу на узбережжі Адріатичного моря в місті Тісно, пише RMC Sport. Разом із ним затримали ще двох осіб — колишнього чиновника туристичної сфери та місцевого підприємця, якого підозрюють у сприянні незаконній схемі.

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Справу щодо незаконної видачі дозволів на роботу невеликого кемпінгу, розрахованого на десять місць, розслідують уже понад рік. Ще у 2025 році колишньому посадовцю туристичного відомства та чотирьом іншим фігурантам висунули обвинувачення. Підставою для розслідування стала скарга місцевої влади Тісно, подана у 2024 році через ймовірне незаконне будівництво в прибережній природоохоронній зоні.

Шимич є одним із найтитулованіших хорватських футболістів свого покоління. Він провів 100 матчів за національну збірну та виступив на трьох чемпіонатах світу — 1998, 2002 і 2006 років, здобувши бронзові медалі мундіалю-1998.

На клубному рівні Шимич виступав за Динамо Загреб, Інтер, Мілан та Монако. У складі Мілана він двічі вигравав Лігу чемпіонів — у 2003 та 2007 роках. Кар'єру завершив у 2010 році після короткого повернення до загребського клубу.

Після завершення футбольної кар'єри Шимич заснував компанію з виробництва бутильованої води, продукція якої продається в країнах Балканського регіону.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст Динамо завершив кар'єру через «невдале щеплення» від COVID.