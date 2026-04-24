«Страждав разом із командою». Срна розповів, чому Мудрик не зміг стати лідером Челсі

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Фахівець вважає, що українському футболістові було важко в команді, адже тоді був складний період.

«Багато хто каже, що він не вартий тих грошей. Це неправда. Чому за нього заплатили такі гроші? Чому його хотів Арсенал? Чому вся Європа хотіла Мудрика?

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Проблема в тому, що він перейшов у дуже складний період для Челсі - один із найскладніших за останні 25 років. І звичайно, він страждав разом із командою.

Коли за тебе платять 70 мільйонів, від тебе чекають чудес. Але футбол так не працює. Є багато подібних прикладів — можна згадати Ісаака, Гріліша. Він ще молодий гравець. До переходу в Челсі він провів у Лізі чемпіонів лише 10−12 матчів", — сказав Срна для Flashscore.

Нагадаємо, у січні 2023 року українець підписав контракт із Челсі до літа 2031-го. Повідомлялося, що сума трансферу без бонусів склала 70 млн євро.

Михайло провів 73 матчі за клуб (10 голів, 11 асистів). А в грудні 2024-го був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025 року Мудрика офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

Українець заперечував свою провину і прийняв рішення відкрити пробу Б, яка, за даними ЗМІ, підтвердила позитивний результат. Михайлу загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

Востаннє українець виходив на поле в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), гра відбулася 28 листопада 2024 року.

За свою професійну кар'єру Михайло завоював три трофеї: у складі Шахтаря став володарем Суперкубка України 2021 року і чемпіоном країни в сезоні-2022/23, а за підсумками кампанії-2024/25 разом із Челсі здобув медалі переможців Ліги конференцій УЄФА.

У складі збірної України Мудрик провів 28 матчів, забив три голи і віддав дві гольові передачі.

Раніше Сергій Палкін розповів, чим займається Мудрик під час дискваліфікації.