«Ми втратили все». Срна зробив відверту заяву про наслідки війни для Шахтаря

За словами легенди Шахтаря, перемога у Кубку УЄФА-2009 стала вершиною для клубу та всього українського футболу, після чого війна сильно вдарила по донецькій команді, повідомляє Flashscore.

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«Я прийшов у 2003 році, і ми виграли цей трофей у 2009-му. Це щось неймовірне для українського футболу, для всієї країни. І, звісно, після цього ми почали будувати фантастичну команду, чудовий стадіон — Донбас Арена.

Але, на жаль, через Росію ми втратили все. Війна для нас почалася у 2014 році, а не у 2022-му. 17−18 травня 2014 року ми втратили все: наш дім, тренувальну базу, стадіон, уболівальників.

Але ми досі живі завдяки нашому президенту — Рінату Ахметову. Для нього футбол — це не бізнес, це любов, емоції, адреналін. І цього року виповнюється вже 30 років, як він президент Шахтаря. Думаю, таких президентів у світі небагато — це унікальна історія", — сказав Срна.

Раніше Срна двома словами назвав Путіна, який вторгся в Україну.

Також хорват не виключив, що ФІФА поверне Росію у футбол.

Раніше Срна назвав найнебезпечніших гравців Крістал Пелес перед півфіналом з Шахтарем у Лізі конференцій.