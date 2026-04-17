Чотириразовий переможець Ліги чемпіонів залишить Реал на правах вільного агента

Мадридський Реал ухвалив рішення розлучитися з Давідом Алабою після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт 33-річного гравця з «вершковими» закінчується 30 червня 2026 року. Реал ухвалив рішення не продовжувати угоду із захисником.

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Кілька клубів уже звернулися до австрійського захисника і хочуть підписати його на правах вільного агента.

Реал підписав Алаба влітку 2021 року на правах вільного агента після відходу з Баварії. У складі мюнхенської команди він провів понад 400 матчів і виграв 27 трофеїв, зокрема десять титулів чемпіона Німеччини і дві Ліги чемпіонів.

З мадридським клубом австрієць двічі ставав чемпіоном Іспанії і двічі виграв Лігу чемпіонів, а також завоював Суперкубок і Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок, виграв клубний чемпіонат світу.

У поточному сезоні Алаба провів 13 матчів (398 хвилин) без результативних дій.

За національну збірну Австрії захисник провів 111 матчів і забив 15 голів, він є капітаном команди.

Раніше повідомлялося, що зірка Реала публічно вибачився за фатальне вилучення в матчі з Баварією.