Півзахисник лондонського Арсенала Деклан Райс потрапив у курйозну ситуацію під час святкування перемоги в Суперкубку Англії (FA Community Shield).

Футболіст випадково вдарив себе в лоб підставкою трофея.

Інцидент стався у неділю, 16 серпня, у Кардіффі на стадіоні Міленіум (Principality Stadium) одразу після того, як Арсенал розгромив Манчестер Сіті з рахунком 3:0.

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Після офіційного нагородження та підняття срібного щита капітаном Мартіном Едегором футболісти Арсенала по черзі брали трофей, щоб підбігти з ним до своїх уболівальників і разом відсвяткувати перемогу.

Коли черга дійшла до Райса, він емоційно підняв трофей над головою. У цей момент підставка-основа щита несподівано відкинулася назад і влучила футболісту прямо по лобі.

Англієць на мить застиг від болю та шоку, після чого потер лоб.

Зазначимо, що Арсенал упевнено переміг Манчестер Сіті — 3:0. Захисник лондонців Ріккардо Калафіорі відкрив рахунок уже на 24-й секунді зустрічі, забивши найшвидший гол в історії Суперкубка Англії.

Райс не потрапив до стартового складу на матч. Головний тренер Арсенала Мікель Артета випустив півзахисника на заміну в другому таймі замість літнього новачка команди Бруну Гімараеса.

Для Деклана Райса це вже другий завойований Суперкубок Англії у складі Арсенала. Вперше він здобув цей трофей у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної Бразилії Бруну Гімараес приєднався до Арсенала з Ньюкасл Юнайтед за довгостроковим контрактом.