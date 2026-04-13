Ексфутболіст Динамо, якого мобілізували, підписав контракт з новим клубом

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Денис Гармаш продовжить кар'єру в аматорському клубі Титан, який виступає у чемпіонаті Київщини.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У клубі назвали підписання досвідченого гравця важливим підсиленням перед вирішальним відрізком сезону.

«АФК Титан офіційно вітає у своїх рядах Дениса Гармаша — ексгравця національної збірної України та півзахисника київського Динамо.

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Футболіст із величезним досвідом виступів на найвищому рівні, характером і переможним менталітетом — тепер частина нашої команди.

Його енергія, боротьба на кожному метрі поля та бажання перемагати — це саме те, що підсилює Титан у вирішальний момент сезону.

Новий рівень. Нові амбіції. Нові перемоги попереду. Ласкаво просимо до АФК Титан", — йдеться у повідомленні клубу.

35-річний Гармаш минулого сезону грав за Лісне, де провів 13 матчів. У листопаді 2025 року клуб був виключений із Другої ліги через повторну неявку на матч. Тоді ж стало відомо, що Київський міський ТЦК та СП мобілізував Гармаша до лав ЗСУ. Після проходження військово-лікарської комісії він обрав службу в одному з підрозділів української армії.

У грудні його колишній одноклубник Сергій Рибалка повідомив, що Гармаш проходить базову військову підготовку.

Наразі Титан посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Київщини, відстаючи від лідера Денгоффа на три очки після 16 зіграних матчів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник другої команди ковалівського Колоса Максим Казаков був мобілізований та наразі проходить службу в одному з підрозділів Збройні сили України.