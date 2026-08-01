Два чемпіонати світу та 400 матчів в АПЛ: Челсі оголосив про підписання ексзірки Манчестер Юнайтед

35-річний нападник Брайтона Денні Велбека, який 42 рази виступав за збірну Англії, підписав угоду з Челсі.

Угода розрахована до 2028 року. Як повідомили на офіційній сторінці клубу, він приєднається до команди Хабі Алонсо під час передсезонного туру.

Велбек має великий досвід виступів у Прем'єр-лізі: станом на 2026 рік він провів 400 матчів у чемпіонаті Англії, грав у Лізі чемпіонів УЄФА та представляв національну збірну на двох чемпіонатах світу (у 2014 та 2018 роках).

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Свою кар'єру нападник розпочав у Манчестер Юнайтед у 2008 році, де став ключовим гравцем під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Разом із командою він виграв Прем'єр-лігу (сезон 2012/13), двічі Кубок Ліги (у 2009 та 2010 роках), Суперкубок Англії (у 2011 та 2013 роках), а також Клубний чемпіонат світу 2008 року.

У вересні 2014 року Велбек перейшов до Арсенала, за який провів п’ять сезонів (до 2019 року). У складі лондонського клубу він зіграв 126 матчів, забив 32 голи та виграв Кубок Англії (у 2015 та 2017 роках) і Суперкубок Англії (у 2015 та 2017 роках).

Після цього форвард виступав за Вотфорд (сезон 2019/20), а згодом, у жовтні 2020 року, приєднався до Брайтона, де грав до літа 2026 року.

У складі команди Брайтона провів 201 матч, у яких забив 51 гол і віддав 18 результативних передач. Також нападник залишався стабільним бомбардиром Прем'єр-ліги, відзначившись 26 голами у вищому дивізіоні протягом останніх двох сезонів.

На міжнародному рівні Велбек протягом восьми років представляв збірну Англії. За національну команду він забив 16 голів і був ключовим гравцем на чемпіонаті Європи-2012.

Сума угоди між клубами не розголошується. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Денні Велбека оцінюється у три мільйони євро.

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Раніше стало відомо, що Борнмут офіційно оголосив про підписання центрального захисника Бенфіки та збірної Португалії Антоніу Сілви.

Перед цим Арсенал за 40 мільйонів євро купив найкращого футболіста чемпіонату Бельгії Христоса Цоліса.