Від чотирьох чемпіонств до аматорів: клуб із Перу розмістив на футболці 1000 спонсорів, щоб уникнути банкрутства

Перуанський Депортіво Мунісипаль, один із найстаріших клубів країни, розмістив на своїй футболці логотипи 1000 спонсорів, щоб подолати фінансові проблеми.

Усі 1000 місць для партнерів клубу вдалося продати. Завдяки такій стратегії Депортіво Мунісипаль сподівається покращити своє фінансове становище та у короткостроковій перспективі спробувати повернутися до найвищого дивізіону.

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Зазначимо, Депортіво Мунісипаль — один із найстаріших та найвідоміших історичних клубів Перу. Клуб був заснований 27 липня 1935 року у столиці країни Лімі. За свою історію команда чотири рази ставала чемпіоном Перу — у 1938, 1940, 1943 та 1950 роках. Депортіво Мунісипаль є п’ятим клубом країни за кількістю завойованих трофеїв, а його традиційне прізвисько — La Academia («Академія»).

В останні роки через фінансові проблеми та борги клуб втратив свої позиції. Через адміністративні санкції та невиплату зарплат Депортіво Мунісипаль вилетів із найвищого дивізіону, а згодом був дискваліфікований навіть із третього дивізіону — Liga 3.

Після цього команда була змушена виступати в аматорському турнірі Copa Perú. У липні 2026 року клуб драматично завершив виступи в цьому змаганні, поступившись Спорт Хумая у серії пенальті після загального рахунку 4:4. Через це у 2027 році Депортіво Мунісипаль розпочне свій шлях із найнижчого, регіонального дивізіону.

Раніше повідомлялося, що Брешія, яка протягом 114 років виступала у Серії А та Серії B, припинила існування як юридична особа через фінансові проблеми.