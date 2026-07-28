Від чотирьох чемпіонств до аматорів: клуб із Перу розмістив на футболці 1000 спонсорів, щоб уникнути банкрутства

28 липня, 23:46
Гравець Депортіво Мунісипаль (Фото: Instagram/clubdeportivomunicipal)

Гравець Депортіво Мунісипаль (Фото: Instagram/clubdeportivomunicipal)

Перуанський Депортіво Мунісипаль, один із найстаріших клубів країни, розмістив на своїй футболці логотипи 1000 спонсорів, щоб подолати фінансові проблеми. 

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Усі 1000 місць для партнерів клубу вдалося продати. Завдяки такій стратегії Депортіво Мунісипаль сподівається покращити своє фінансове становище та у короткостроковій перспективі спробувати повернутися до найвищого дивізіону.

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Зазначимо, Депортіво Мунісипаль — один із найстаріших та найвідоміших історичних клубів Перу. Клуб був заснований 27 липня 1935 року у столиці країни Лімі. За свою історію команда чотири рази ставала чемпіоном Перу — у 1938, 1940, 1943 та 1950 роках. Депортіво Мунісипаль є п’ятим клубом країни за кількістю завойованих трофеїв, а його традиційне прізвисько — La Academia («Академія»).

В останні роки через фінансові проблеми та борги клуб втратив свої позиції. Через адміністративні санкції та невиплату зарплат Депортіво Мунісипаль вилетів із найвищого дивізіону, а згодом був дискваліфікований навіть із третього дивізіону — Liga 3.

Після цього команда була змушена виступати в аматорському турнірі Copa Perú. У липні 2026 року клуб драматично завершив виступи в цьому змаганні, поступившись Спорт Хумая у серії пенальті після загального рахунку 4:4. Через це у 2027 році Депортіво Мунісипаль розпочне свій шлях із найнижчого, регіонального дивізіону.

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Раніше повідомлялося, що Брешія, яка протягом 114 років виступала у Серії А та Серії B, припинила існування як юридична особа через фінансові проблеми.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Перу

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