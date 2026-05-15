Девід Бекхем став першим спортсменом-мільярдером в історії Великої Британії

15 травня, 17:16
Девід Бекхем (Фото: instagram.com/davidbeckham)

Девід Бекхем (Фото: instagram.com/davidbeckham)

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед, Реала і збірної Англії Девід Бекхем став першим спортсменом у Великій Британії, чиї статки перевищили позначку в один мільярд фунтів стерлінгів.

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За даними Sunday Times Rich List 2026, спільний капітал Бекхема та його дружини Вікторії Бекхем оцінюється у £1,185 млрд ($1,6 млрд), повідомляє ESPN.

Одним із головних активів Девіда є частка в Інтер Маямі — клубі МЛС, який оцінюється у $1,45 млрд (£1,07 млрд) і вважається найдорожчим у лізі. Також значні доходи Бекхему приносять рекламні контракти з Adidas та Hugo Boss, тоді як Вікторія побудувала успішний модний бренд під власним ім'ям.

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У списку найбагатших представників спорту (не власників команд) Бекхеми поступаються лише родині колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоуна, чий статок оцінюється у £2 млрд.

Серед найбагатших діючих спортсменів Великої Британії найвище у списку розташувався семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон (£435 млн). Також у рейтингу — гольфіст Рорі Макілрой (£325 млн), боксери Ентоні Джошуа (£240 млн) і Тайсон Ф’юрі (£162 млн), футболіст Гаррі Кейн — £110 млн.

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До списку також увійшли промоутери Баррі Гірн та Едді Гірн зі спільним статком у £1,035 млрд.

Раніше Девід Бекхем назвав найкращого футболіста всіх часів.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Вікторія Бекхем Футбол Девід Бекхем

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