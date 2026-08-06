Пограбували біля його будинку: в Уганді побили до смерті 27-річного футболіста збірної

В Уганді помер 27-річний футболіст Девід Оворі, який отримав смертельні травми після нападу біля свого будинку в столиці Кампалі.

Як повідомляє BBC, за даними поліції, Оворі смертельно побили після того, як він чинив опір спробі викрасти його мобільний телефон та інші речі.

Оворі був капітаном СК Вілла — рекордсмена Прем'єр-ліги Уганди. Він виступав на позиціях правого захисника та півзахисника, а також представляв національну збірну Уганди Крейнс.

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«Ми втратили більше, ніж гравця — ми втратили лідера, брата та друга», — йдеться у заяві СК Вілла.

За словами свідків, у вівторок увечері група нападників вдарила футболіста бруківкою, після чого забрала його речі та втекла, залишивши його непритомним.

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Речник СК Вілла Асан Касінг'є повідомив, що Оворі став жертвою нападу біля свого будинку в районі Макіндьє.

«Гравця влаштували засідку бандити, коли він наближався до свого будинку, в результаті чого він отримав небезпечні для життя травми, перш ніж його терміново доставили до медичного закладу», — сказав Касінг'є.

Футболіста спочатку доправили до найближчої клініки, а потім перевели до приватного медичного закладу в Кампалі, однак у середу він помер від отриманих травм.

Речниця місцевої поліції Рейчел Кавала повідомила, що слідчі працюють над встановленням винних.

«Місце інциденту було задокументовано та опрацьовано, щоб забезпечити збір та збереження всіх відповідних доказів», — заявила Кавала.

Зазначимо, Девід Оворі більшу частину кар'єри провів у СК Вілла, де був капітаном команди та допоміг клубу перервати 20-річну паузу без чемпіонського титулу, здобувши 17-й трофей чемпіона Уганди у 2024 році.

Також футболіст мав закордонний досвід виступів за іспанський Велес (2021−2022) та шведський Утсіктенс (2022−2023).

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У складі СК Вілла він провів понад 30 офіційних матчів у чемпіонаті Уганди та Лізі чемпіонів КАФ. Оворі також залучався до матчів збірної Уганди та вважався перспективним гравцем національної команди.

Раніше повідомлялось, що у бразильському місті Масейо під час товариського матчу загинув 15-річний Мікаель Леандро — колишній гравець юнацької команди Сан-Паулу.