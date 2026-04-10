Мадридський Реал перебуває у пошуках тренера, який очолить команду на початку сезону-2026/27.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, «вершкові» включили до свого шорт-листа легендарного тренера збірної Франції Дідьє Дешама.

Раніше стало відомо, що після 14 років на чолі збірної Франції Дешам залишить свою посаду після чемпіонату світу 2026 року. Очікується, що його наступником стане Зінедін Зідан.

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Також повідомляється, що Дешам має кілька пропозицій щодо роботи, і не лише в Європі.

Нагадаємо, що Реал, за який виступає Андрій Лунін, розпочав поточний сезон із Хабі Алонсо на чолі команди, однак у січні цього року його замінив Альваро Арбелоа, який може втратити свою роботу у разі провальної кампанії. Зараз «вершкові» йдуть другими у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на сім очок. У Лізі чемпіонів мадридці програли перший чвертьфінальний матч мюнхенській Баварії (1:2).

Цікаво, що Дідьє вигравав чемпіонат світу зі збірною Франції як гравець (у 1998 році) і як тренер (у 2018-му).

Зазначимо, що на ЧС-2026 підопічні Дешама потрапили до групи із Сенегалом, Іраком та Норвегією.

За Реал виступають три гравці збірної Франції — Едуардо Камавінга, Орельєн Чуамені та Кіліан Мбаппе.

Раніше ми писали, що тренер Жирони оцінив втрату форварда збірної України Ваната, який вибув до кінця сезону.