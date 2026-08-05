Київське Динамо під час підписання нового контракту з форвардом Матвієм Пономаренком включило до угоди клаусулу.

Сума відступних становить 50 мільйонів євро, повідомляє журналіст Віктор Вацко. Саме такі кошти доведеться заплатити клубу, який захоче придбати Пономаренка.

«У підсумку склалася ситуація, коли від угоди виграли абсолютно всі сторони: Динамо убезпечило себе щодо свого найперспективнішого футбольного активу, а футболіст домігся покращення умов особистого контракту», — сказав Вацко.

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Нагадаємо, у липні Пономаренко продовжив контракт з Динамо на п’ять років.

Минулого сезону Матвій став найкращим бомбардиром українського чемпіонату, забивши 13 голів у 15 матчах. Його визнали найкращим молодим гравцем сезону. У березні форвард дебютував за національну збірну України, відзначившись голом у поєдинку плей-оф відбору на ЧС-2026 проти Швеції (1:3).

На старті цього сезону Пономаренко не забив жодного голу у чотирьох матчах Динамо у кваліфікації Ліги Європи. Після цього Йожеф Сабо назвав футболістів Динамо, з яких форварду не варто брати приклад.

Після поразки від ПАОКа Динамо продовжить виступи у Лізі конференцій, де у третьому кваліфікаційному раунді зустрінеться з азербайджанським Карабахом.