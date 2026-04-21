«Буковина обігрує всіх поспіль». Легенда Динамо оцінив шанси команди вийти у фінал Кубка України
Динамо зіграє з Буковиною в Кубку України (Фото: ФК Динамо Київ)
Колишній футболіст київського Динамо Олег Кузнєцов вважає, що «біло-сині» є фаворитами зустрічі з Буковиною в рамках півфіналу Кубка України.
За словами Кузнєцова, підопічні Ігоря Костюка мають легко пройти представника Першої ліги через різницю рівня в грі.
«Мені здається, що Динамо тут — безперечний фаворит. У них, напевно, залишилося єдине вагоме завдання, щоб хоч якось врятувати цей сезон — це перемога в Кубку України. Тому статус фаворита очевидний. Щодо Буковини… Судячи з тих команд, які піднялися до еліти з Першої ліги торік (Кудрівка, Полтава та Епіцентр, — прим.), усі вони зараз бовтаються в зоні вильоту або зоні стикових матчів. Виняток — це Металіст 1925. Тому об'єктивний рівень Першої ліги набагато нижчий. І нехай Буковина там обігрує всіх підряд, різниця в класі відчутна.
Звичайно, я бачу в пресі, що і головний тренер, і гравці Буковини максимально налаштовуються на цю гру. Завжди є ця футбольна теорія: в одному конкретному матчі може статися все що завгодно. Але я впевнений, що Динамо все ж спокійно здобуде перемогу.
Як я вже говорив, інших серйозних завдань, мабуть, і не залишилося. Хіба що потрапити до першої четвірки чемпіонату. Можливо, стоїть і така мета. Але я думаю, що перемога в Кубку України — це пріоритет. Переконаний, що перед Костюком, коли його призначали головним тренером, ставили здобуття трофея як безумовне завдання", — сказав Кузнєцов у коментарі УФ.
Поєдинок між Буковиною та Динамо відбудеться у вівторок, 21 квітня. Початок зустрічі о 18:00.
Раніше повідомлялося, що Буковина достроково вийшла в українську Прем'єр-лігу.