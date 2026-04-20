«Потрібно вигравати Кубок». Саленко поставив хрест на чемпіонських амбіціях Динамо в УПЛ і назвав фаворита

Про це повідомляє sport-express.ua.

На думку Саленка, доля чемпіонства фактично визначена і фаворитом є Шахтар, тоді як Динамо треба зосередитися на Кубку.

«Шахтар. Динамо потрібно вигравати Кубок, щоб потрапити до єврокубків», — сказав Саленко.

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Він додав, що киянам буде складно навіть піднятися вище четвертого в таблиці УПЛ.

«Думаю, що ні. Четверте місце нічого команді не дає», — зазначив ексдинамівець.

Ексгравець також звернув увагу на загальний рівень українського футболу, який, на його думку, знизився через війну та відтік футболістів за кордон.

«Зараз чемпіонат трохи втратив у рівні - це зрозуміло всім. У країні триває війна, багато гравців виїхало, молодь також за кордоном. Шахтар продовжує робити ставку на легіонерів, а Динамо — на своїх виконавців. І, як на мене, це зараз правильний шлях», — розповів Саленко.

Наразі Динамо має 44 очки та посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці. У Кубку України «біло‑сині» зіграють у півфіналі проти Буковини 21 квітня.

Раніше Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес в Лізі конференцій.