Київське Динамо дізналося своїх потенційних суперників. Якщо кияни пройдуть азербайджанський Карабах у третьому раунді, то у фіналі відбору зіграють проти переможця пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

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Матчі Динамо проти Карабаха відбудуться 6 та 13 серпня. Поєдинки раунду плей-оф відбору заплановано на 20 та 27 серпня.

Нагадаємо, що Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.

Раніше з єврокубків вилетіли два українські клуби — Полісся та ЛНЗ, які зазнали поразок у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Гарантовано Україну на європейській арені цього сезону представлятиме Шахтар, який зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів.

Раніше Йожеф Сабо поділився очікуваннями від нового розіграшу української Прем'єр-ліги.

Також повідомлялося, що Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи.