14 травня — пам’ятна дата для українського футболу. Саме цього дня 1975 року київське Динамо виграло свій перший в історії єврокубок.

Тоді у швейцарському Базелі Динамо у фіналі Кубка володарів кубків обіграло угорський Ференцварош — 3:0. Дублем відзначився Володимир Онищенко, ще один гол забив Олег Блохін.

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У фінальному поєдинку кияни зіграли таким складом:

Євген Рудаков, Володимир Трошкін, Віктор Матвієнко, Стефан Решко, Михайло Фоменко, Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Леонід Буряк, Віктор Колотов, Володимир Онищенко, Олег Блохін.

Коло пошани Динамо / Фото: Динамо Київ

Чемпіонський шлях Динамо:

1/16 фіналу. Динамо — ЦСКА ( Болгарія) — 1:0, 1:0.

1/8 фіналу. Динамо — Айнтрахт ( Німеччина) — 3:2, 2:1.

Чвертьфінал. Динамо — Бурсаспор ( Туреччина) — 1:0, 2:0.

Півфінал. Динамо — ПСВ Ейндховен ( Нідерланди) — 3:0, 1:2.

Фінал. Динамо — Ференцварош ( Угорщина) — 3:0.

Після гри головний тренер Ференцвароша Ене Дальнокі був захоплений грою Динамо: «Зіграність, їхнє взаєморозуміння і взаємодопомога були просто фантастичними! Нас сьогодні перевершили у всіх компонентах гри. Захоплююся Динамо і заявляю: у Європі з’явився ще один суперклуб!».

«Ми виграли фінальний матч насамперед завдяки добре розробленій тактиці. Ігрове завдання команда виконала. Хід матчу і результат говорять самі за себе», — це вже слова тренера Динамо Валерія Лобановського.

Раніше ми писали, як склалися долі футболістів Динамо, які виграли Кубок кубків-1986.