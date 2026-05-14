«У Європі з’явився суперклуб»: як Динамо Київ уперше виграло Кубок кубків — відео
Трофей у переможців (Фото: Динамо Київ)
14 травня — пам’ятна дата для українського футболу. Саме цього дня 1975 року київське Динамо виграло свій перший в історії єврокубок.
Тоді у швейцарському Базелі Динамо у фіналі Кубка володарів кубків обіграло угорський Ференцварош — 3:0. Дублем відзначився Володимир Онищенко, ще один гол забив Олег Блохін.
У фінальному поєдинку кияни зіграли таким складом:
Євген Рудаков, Володимир Трошкін, Віктор Матвієнко, Стефан Решко, Михайло Фоменко, Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Леонід Буряк, Віктор Колотов, Володимир Онищенко, Олег Блохін.
Чемпіонський шлях Динамо:
- 1/16 фіналу. Динамо — ЦСКА (Болгарія) — 1:0, 1:0.
- 1/8 фіналу. Динамо — Айнтрахт (Німеччина) — 3:2, 2:1.
- Чвертьфінал. Динамо — Бурсаспор (Туреччина) — 1:0, 2:0.
- Півфінал. Динамо — ПСВ Ейндховен (Нідерланди) — 3:0, 1:2.
- Фінал. Динамо — Ференцварош (Угорщина) — 3:0.
Після гри головний тренер Ференцвароша Ене Дальнокі був захоплений грою Динамо: «Зіграність, їхнє взаєморозуміння і взаємодопомога були просто фантастичними! Нас сьогодні перевершили у всіх компонентах гри. Захоплююся Динамо і заявляю: у Європі з’явився ще один суперклуб!».
«Ми виграли фінальний матч насамперед завдяки добре розробленій тактиці. Ігрове завдання команда виконала. Хід матчу і результат говорять самі за себе», — це вже слова тренера Динамо Валерія Лобановського.
Раніше ми писали, як склалися долі футболістів Динамо, які виграли Кубок кубків-1986.