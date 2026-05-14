«У Європі з’явився суперклуб»: як Динамо Київ уперше виграло Кубок кубків — відео

14 травня, 10:37
Трофей у переможців (Фото: Динамо Київ)

Трофей у переможців (Фото: Динамо Київ)

14 травня — пам’ятна дата для українського футболу. Саме цього дня 1975 року київське Динамо виграло свій перший в історії єврокубок.

Тоді у швейцарському Базелі Динамо у фіналі Кубка володарів кубків обіграло угорський Ференцварош — 3:0. Дублем відзначився Володимир Онищенко, ще один гол забив Олег Блохін.

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У фінальному поєдинку кияни зіграли таким складом:

Євген Рудаков, Володимир Трошкін, Віктор Матвієнко, Стефан Решко, Михайло Фоменко, Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Леонід Буряк, Віктор Колотов, Володимир Онищенко, Олег Блохін.

Коло пошани Динамо (Фото: Динамо Київ)
Коло пошани Динамо / Фото: Динамо Київ

Чемпіонський шлях Динамо:

  • 1/16 фіналу. Динамо — ЦСКА (Болгарія) — 1:0, 1:0.
  • 1/8 фіналу. Динамо — Айнтрахт (Німеччина) — 3:2, 2:1.
  • Чвертьфінал. Динамо — Бурсаспор (Туреччина) — 1:0, 2:0.
  • Півфінал. Динамо — ПСВ Ейндховен (Нідерланди) — 3:0, 1:2.
  • Фінал. Динамо — Ференцварош (Угорщина) — 3:0.
https://www.youtube.com/embed/DCxj_XYHVWc?si=cjiFyf5GTVdLZIb2

Після гри головний тренер Ференцвароша Ене Дальнокі був захоплений грою Динамо: «Зіграність, їхнє взаєморозуміння і взаємодопомога були просто фантастичними! Нас сьогодні перевершили у всіх компонентах гри. Захоплююся Динамо і заявляю: у Європі з’явився ще один суперклуб!».

«Ми виграли фінальний матч насамперед завдяки добре розробленій тактиці. Ігрове завдання команда виконала. Хід матчу і результат говорять самі за себе», — це вже слова тренера Динамо Валерія Лобановського.

Раніше ми писали, як склалися долі футболістів Динамо, які виграли Кубок кубків-1986.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Кубок володарів кубків УЄФА

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