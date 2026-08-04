«Динамо не зможе боротися за золото»: легенда Шахтаря зробив гучний прогноз на УПЛ
Динамо посіло четверте місце в минулому сезоні УПЛ (Фото: ФК Динамо Київ)
Колишній форвард Шахтаря Віктор Грачов поділився своїми очікуваннями від Динамо в новому сезоні УПЛ.
Легендарний футболіст вважає, що київська команда не зможе боротися за чемпіонство.
«Четверте місце для Динамо — це дуже низький результат, що й казати. Це стало для всіх шоком. Що відбувається всередині київського клубу, мені невідомо, але… Неозброєним оком видно: Динамо, маючи в складі лише українців, не здатне боротися за золоті медалі в УПЛ. От і все».
Грачов назвав усіх конкурентів киян у поточному сезоні УПЛ.
«Динамо» буде складно боротися не лише з Шахтарем, а й із Поліссям, Харковом та ЛНЗ.
Загалом, зважаючи на історію та статус гранда, Динамо не має права опускатися нижче другого місця, але побачимо. Чемпіонат довгий, 30 турів — усе може статися…" — наводить слова експерта Український футбол.
Матч першого туру УПЛ між Динамо та Лівим Берегом було перенесено через участь киян у кваліфікації єврокубків.
Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Динамо посіло четверте місце, пропустивши вперед Шахтар, ЛНЗ та Полісся.
Раніше повідомлялося, що Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи.