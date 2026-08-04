«Динамо не зможе боротися за золото»: легенда Шахтаря зробив гучний прогноз на УПЛ

4 серпня, 11:22
Динамо посіло четверте місце в минулому сезоні УПЛ (Фото: ФК Динамо Київ)

Динамо посіло четверте місце в минулому сезоні УПЛ (Фото: ФК Динамо Київ)

Колишній форвард Шахтаря Віктор Грачов поділився своїми очікуваннями від Динамо в новому сезоні УПЛ.

Легендарний футболіст вважає, що київська команда не зможе боротися за чемпіонство.

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«Четверте місце для Динамо — це дуже низький результат, що й казати. Це стало для всіх шоком. Що відбувається всередині київського клубу, мені невідомо, але… Неозброєним оком видно: Динамо, маючи в складі лише українців, не здатне боротися за золоті медалі в УПЛ. От і все».

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Грачов назвав усіх конкурентів киян у поточному сезоні УПЛ.

«Динамо» буде складно боротися не лише з Шахтарем, а й із Поліссям, Харковом та ЛНЗ.

Загалом, зважаючи на історію та статус гранда, Динамо не має права опускатися нижче другого місця, але побачимо. Чемпіонат довгий, 30 турів — усе може статися…" — наводить слова експерта Український футбол.

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Матч першого туру УПЛ між Динамо та Лівим Берегом було перенесено через участь киян у кваліфікації єврокубків.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Динамо посіло четверте місце, пропустивши вперед Шахтар, ЛНЗ та Полісся.

Раніше повідомлялося, що Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Чемпіонат України ФК Динамо (Київ)

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