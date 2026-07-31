«При всій повазі до Костюка». Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи

За підсумками двох матчів кияни поступилися із загальним рахунком 2:5, а Гецко жорстко розкритикував гру столичного клубу.

У розмові з журналістом NV колишній футболіст заявив, що Динамо, можливо, варто задуматися над зміною тренерського штабу.

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Іван Гецко висловився про Костюка / Фото: ФК Чорноморець

— Ви раніше казали, що Ігор Костюк не підходить на роль тренера Динамо. Зараз, як вважаєте?

Якщо я тоді так говорив, то від своїх слів не буду відмовлятися. Я й зараз із цим погоджуюся, тому що рівень майстерності, на мій погляд, усе ж таки йде від тренерського штабу, а вже потім усе інше. На сьогоднішній день, при всій повазі до Костюка, рівень майстерності поки що залишає бажати кращого.

— Що потрібно змінювати — кістяк команди чи тренерський штаб?

Я думаю, що можна почати з тренерського штабу. А новий тренерський штаб уже внесе свої корективи. Має бути стрижень команди, має бути низка футболістів, які беруть на себе відповідальність і тягнуть усе на своїх плечах. Поки що я такого колективу в Києві не бачу. Ні за рівнем майстерності, ні за бажанням, ні за самовіддачею, ні за всіма іншими параметрами.

Я не бачу, що в Києві є гравці, які сьогодні могли б, як то кажуть, заявити про себе і повести команду за собою. Таких гравців я на сьогоднішній день, на жаль, у Києві не бачу.

Нагадаємо, що Костюк очолив Динамо у грудні минулого року замінивши Олександра Шовковського.

Зазначимо, що Динамо вилетіло до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зіграє проти азербайджанського Карабаха.

Раніше ми писали, що Маркевич розкритикував двох гравців Динамо після поразки від ПАОКа.