Динамо здобуло важку перемогу над Карабахом у кваліфікації Ліги конференцій

Вже на початку матчу гості створили два небезпечні моменти. Спочатку український гравець Карабаха Кащук прорвався правим флангом, але не зміг переграти Суркіса, а Муаддіб пробив здалеку повз ворота. Втім, саме кияни відкрили рахунок — на 10-й хвилині Пономаренко перехопив невдалу передачу назад і відправив м’яч у сітку.

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У середині тайму Герреро вивів Пономаренка на ударну позицію, однак форвард упав у боротьбі із захисником у штрафному майданчику, а арбітр не побачив підстав для призначення пенальті. Згодом Лонвейк потужно пробив із кута штрафного, але Кохальскі у стрибку врятував Карабах.

Найкращий шанс гостей був на 39‑й хвилині - після скидки Сілви Кащук ледь не замкнув на дальній стійці. Наприкінці тайму Муаддіб пробивав після навісу Янковича, проте не влучив у ворота з вигідної позиції.

На початку другого тайму Герреро головою пробивав після кутового, але м’яч пройшов над воротами. Через хвилину Кащук закрутив удар із правого флангу штрафного — Суркіс упевнено забрав м’яч. На 56‑й хвилині Герреро зльоту пробивав після відскоку від кутового, однак м’яч пролетів над воротами.

На 69-й хвилині виник момент біля воріт Динамо — після подачі Зубіра Суркіс не перехопив м’яч, і Муаддіб пробачив киян, пробивши повз порожні ворота. На 71‑й хвилині Шапаренко міг закріпити перевагу киян, але, вийшовши сам на сам, пробив повз ворота.

Згодом біля воріт гостей виник ще один момент, проте Волошин влучив у воротаря. Карабах догравав матч у меншості - на 88-й хвилині вилучили Макрецкіса. Зрештою підопічні Костюка довели матч до перемоги.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Динамо — Карабах 1:0

Гол: Пономаренко, 10

Вилучення: Макрецкіс, 88

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.