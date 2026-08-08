«Це тактична маячня». Кравець не вірить у прохід Динамо після перемоги над Карабахом

На своєму YouTube-каналі Кравець заявив, що після повторного перегляду моментів він залишився значно менш оптимістичним, ніж одразу після фінального свистка. На його думку, Карабах мав можливості покарати киян за помилки.

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«Це той випадок, коли після гри було більше позитиву в голові, але передивляючись моменти та помилки — позитиву стало менше. Я вважаю, що в цій грі просто Карабах трошечки нас пробачив. У деяких моментах зроби вони правильне рішення — і все могло закінчитися зовсім інакше.

Гра Динамо в захисті не змінилася від слова «зовсім». Це тактична маячня, все що відбувається!", — сказав ексфутболіст.

Кравець сумнівається, що Динамо зможе пройти Карабах за підсумками двох матчів.

«Величезні сумніви, що Динамо пройде далі. Звичайно, будемо вболівати, сподіватися на краще, але запасайтеся валідолом», — додав Кравець.

Матч відповідь між Динамо та Карабахом відбудеться 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.