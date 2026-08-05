«Скільки можна мучитися?»: Мілевський оцінив шанси Динамо пройти Карабах у відборі Ліги конференцій

Ексфутболіст зізнався, що має занижені очікування від гри Динамо після поразок від ПАОКа у відборі Ліги Європи.

«Що Університатя, що ПАОК — одна й та сама історія. Нічого не змінюється. Абсолютно. Я не кажу, що хлопці не хочуть. Думаю, хочуть, стараються, питань до бажання в мене немає. Але виходиш, дивишся футбол — і цього не видно. На жаль.

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Карабах? Не сказав би, що ця команда сильніша за ПАОК. Досвід у них є, ніхто не сперечається. Але давайте теж без перебільшень. У двох матчах із [софійським] ЦСКА вони не забили жодного м’яча й пройшли тільки по пенальті. Це теж про щось говорить", — цитує Мілевського Sport.ua.

Колишній бомбардир закликав динамівців показати яскраву гру в атаці.

«Я хочу нарешті побачити Динамо. Нормальне Динамо, яке розуміє, як хоче грати. Бо скільки вже можна мучитися? Це ж навіть не Ліга чемпіонів. Ще й матч із Лівим Берегом перенесли, про важкі ноги теж говорити не доведеться.

Атака має нарешті показати, що вона існує. Оборона теж повинна бути уважнішою. Я чув, що комусь не подобається критика. Вибачте, але це ще навіть не критика. Тому сподіваюся, що хлопці самі знайдуть для себе мотивацію", — сказав Мілевський.

Матчі Динамо проти Карабаха відбудуться 6 та 13 серпня. Якщо кияни пройдуть цього суперника, то у фінальному раунді відбору ЛК зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.