«Ще Лобановський казав». Костюк пояснив, як Динамо вдалося перемогти Карабах
Ігор Костюк оцінив перемогу над Карабахом (Фото: ФК Динамо Київ)
Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу над Карабахом (1:0) у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Експерт вважає, що Динамо перемогло суперника завдяки командному духу.
«Чому Динамо перемогло? Завдяки характеру, завдяки тому, що сьогодні на полі була справжня команда. Саме це й принесло результат».
Костюк згадав слова Валерія Лобановського, який говорив про формування команди.
«Ще Валерій Лобановський казав, що команда формується приблизно два роки. Я зараз говорю не про себе, а про загальновідомий принцип. До нас повернулося багато футболістів з оренди, ми шукаємо нові взаємозв'язки, нові поєднання, відпрацьовуємо різні варіанти гри.
Сьогодні, як ви бачили, ми провели невелику ротацію, і той план на матч, який готували, спрацював. За допомогою замін хотіли посилити гру та покращити її якість. Ми створювали моменти, добре виходили з-під пресингу після відбору м’яча, успішно перебудовувалися після втрати, застосовували контрпресинг. Могли забити ще, але, на жаль, не реалізували свої можливості", — наводить слова тренера офіційний сайт Динамо Київ.
Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.
Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).
Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті перемогло румунську Університату. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу і вилетіли до Ліги конференцій.