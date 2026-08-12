«Приємно, що підтримують Україну». Костюк оцінив шанси Динамо у матчі з Карабахом в Баку
Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо)
Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Карабаха у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
Наставник киян відзначив організованість суперника, який тривалий час працює під керівництвом одного тренера.
«Звісно, коли тренер протягом тривалого часу працює з командою, у неї вже сформована певна система. Гравці добре розуміють, як діяти, команда має збалансований склад. До того ж є досвід виступів у Лізі чемпіонів. Приємно та цікаво грати з таким суперником, тому що є чітке розуміння, як він діє і як ми повинні діяти, щоб йому протистояти. Це додає особливої родзинки цьому протистоянню», — сказав Костюк.
Тренер також відзначив теплий прийом у Баку та підтримку України.
«Хочу додати, що нас дуже приємно вразило ваше місто, а також ставлення людей до нас. Дуже приємно відчувати, що тут підтримують Україну та український народ. Ця підтримка для нас дуже важлива в нинішній час. Але попри це, протистояння на футбольному полі буде цікавим. І ми зробимо все, що від нас залежить, щоб пройти до наступного раунду», — додав Костюк.
Матч-відповідь Карабах — Динамо відбудеться 13 серпня в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.
Перший матч у Любліні завершився мінімальною перемогою Динамо (1:0).
У разі проходу Карабаха кияни зіграють у плей‑оф проти переможця пари Твенте — ДАК 1904. У першій грі нідерландці розгромили суперників із рахунком 6:0.
Повідомлялося, що Динамо втратило трьох ключових гравців перед матчем-відповіддю з Карабахом.