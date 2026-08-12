«Приємно, що підтримують Україну». Костюк оцінив шанси Динамо у матчі з Карабахом в Баку

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Наставник киян відзначив організованість суперника, який тривалий час працює під керівництвом одного тренера.

«Звісно, коли тренер протягом тривалого часу працює з командою, у неї вже сформована певна система. Гравці добре розуміють, як діяти, команда має збалансований склад. До того ж є досвід виступів у Лізі чемпіонів. Приємно та цікаво грати з таким суперником, тому що є чітке розуміння, як він діє і як ми повинні діяти, щоб йому протистояти. Це додає особливої родзинки цьому протистоянню», — сказав Костюк.

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Тренер також відзначив теплий прийом у Баку та підтримку України.

«Хочу додати, що нас дуже приємно вразило ваше місто, а також ставлення людей до нас. Дуже приємно відчувати, що тут підтримують Україну та український народ. Ця підтримка для нас дуже важлива в нинішній час. Але попри це, протистояння на футбольному полі буде цікавим. І ми зробимо все, що від нас залежить, щоб пройти до наступного раунду», — додав Костюк.

Матч-відповідь Карабах — Динамо відбудеться 13 серпня в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.

Перший матч у Любліні завершився мінімальною перемогою Динамо (1:0).

У разі проходу Карабаха кияни зіграють у плей‑оф проти переможця пари Твенте — ДАК 1904. У першій грі нідерландці розгромили суперників із рахунком 6:0.

Повідомлялося, що Динамо втратило трьох ключових гравців перед матчем-відповіддю з Карабахом.