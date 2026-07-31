«Буде велике розчарування». Легенда збірної України вважає, що Динамо вилетить з Ліги конференцій від Карабаха

За підсумками двох матчів кияни поступилися із загальним рахунком 2:5 та вибули до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зіграють проти Карабаха.

Журналіст NV запитав в автора першого гола в історії збірної України Івана Гецка, яким він бачить протистояння столичного клубу з азербайджанцями. Фахівець заявив, що мало вірить у позитивний результат.

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«Далі в Лізі конференцій Динамо зіграє проти Карабаха. Як тільки ти сказав про Карабах, я згадав їхню торішню команду, яка грала в Лізі чемпіонів.

На мій погляд, у цьому матчі буде дуже велике розчарування. Знову… Чи залишиться Динамо без єврокубків цього сезону? Скоріше за все, все йде до цього", — сказав Гецко.

Раніше ми писали, що Іван Гецко порадив Динамо звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи та розніс гру киян у матчі-відповіді.

А Мирон Маркевич жорстоко розкритикував Динамо після поразки від ПАОКа.

Крім цього, колишній півзахисник збірної України Андрій Богданов вказав на ключові помилки Динамо в матчі з грецьким клубом.