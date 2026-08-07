«Можуть, коли хочуть». Легенда збірної України розхвалив Динамо за перемогу над Карабахом і зробив прогноз на матч в Азербайджані

Єдиний гол у зустрічі забив нападник Матвій Пономаренко, який скористався помилками азербайджанців в обороні.

У розмові з журналістом NV автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко відзначив характер і самовіддачу киян та дав пораду столичному клубу на матч-відповідь.

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Іван Гецко задоволений грою Динамо / Фото: ФК Чорноморець

— Які враження у вас від перемоги Динамо?

Враження, в принципі, непогані, але можна було краще. Було видно, що в команди є хороший настрій. Вони всі віддавали себе повністю на футбольному полі. В принципі, гра сподобалася.

— Показали характер?

Так, можу сказати, що був характер, була самовіддача, був хороший настрій на гру у Динамо. Видно було, що завдання, які були поставлені перед ними, вони виконали. Молодці, хлопці.

Це результат, який був необхідний для них. Звичайно, кияни могли забити більше, а могли пропустити, але то є футбол. Я думаю, що матч-відповідь буде іншим.

— А що найбільше вам сподобалося у грі Динамо?

Я, мабуть, не став би говорити про серйозні моменти, які сподобалися. Але дійсно добре, що була згуртованість. Було видно, що насправді є команда. Є люди, які беруть на себе відповідальність. Розуміють, що вони мають тягнути за собою всіх. Настрій та самовіддача теж були — все було присутнє, що давало результат.

— А над чим ще Динамо варто попрацювати зараз до матчу-відповіді?

Ну, по-перше, буде зовсім інший футбол. Там у Карабаха буде дванадцятий гравець — уболівальники. Це важливий фактор. Вони понесуться. Треба буде витримати той перший натиск. Перші 15−20 хвилин. І спробувати спіймати суперника на контратаці. Забити гол обов’язково треба на гостьовому полі. Він одразу знімає багато проблем, які можуть бути у Динамо. І найголовніше, що треба з більшою відповідальністю ставитися до таких матчів у єврокубках.

— Але висновки після ПАОКа були зроблені правильні?

Я думаю, що все було проаналізовано майже на 100%. Вказали на всі помилки. Думаю, була така серйозна розмова і з гравцями, і з тренерським штабом. Що амбіції якісь мають бути більш серйозними у команди. Що вона має відстоювати клас київського Динамо. І загалом те, що ми побачили, що не так усе й погано в Києві. Тобто можуть грати, якщо хочуть.

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— Який ваш прогноз на матч-відповідь?

Я би хотів, щоб матч був нічийний. Щоб Київ зміг пройти далі. Я побачив, що зараз Карабах не той, який був торік, коли грав у Лізі чемпіонів. Вони багато гравців попродавали. Зараз з’явилися нові гравці. Вони ще не влилися у колектив.

Тому, я думаю, що було б непогано зараз зіграти з ними внічию — 1:1, 2:2. Я був би задоволений таким результатом.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті перемогло румунську Університату. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу і вилетіли до Ліги конференцій.

Раніше ми писали, що Леоненко жорстко розкритикував Шапаренка після матчу з Карабахом.