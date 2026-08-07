«Може, у Ярмоленка не все добре». Гецко назвав нового лідера Динамо

На думку ексфутболіста, Шапаренко добре вийшов на заміну й у майбутньому повинен вести команду за собою вперед.

Також у коментарі NV Гецко висловився про автора переможного гола у ворота Карабаха Матвія Пономаренка та поділився думкою про Андрія Ярмоленка, який провів весь матч на лаві запасних.

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Іван Гецко виділив Шапаренка / Фото: dynamo.kiev.ua

— Хто у матчі проти Карабаха показав, що може бути лідером, на вашу думку?

Шапаренко має непоганий вигляд. Він вийшов на заміну, отримав капітанську пов’язку. Видно, що він лідер команди. Микола прикладає максимальні зусилля для того, щоб клуб добивався якихось цілей, якихось результатів. І це важливо. Його час прийшов, і він зараз має себе проявляти в плані лідерських якостей.

— Що скажете про Пономаренка? Нещодавно він потрапив під критику Алієва.

Проти Карабаха Матвій зіграв на дуже хорошому рівні. Проблема в тому, що в нього немає стабільності, так у нього було весь час. Я б хотів, щоб він уже трохи подорослішав. І розумів, що він у жодній грі не має грати, як кажуть, гірше, ніж зіграв проти азербайджанців. Тобто він має прогресувати і тільки дивитися вперед та тягнути за собою всю команду. Тобто лідерські якості у нього мають з’явитися. Впевненість має бути в нього. І, зрештою, буде все нормально.

По інших є пара нюансів, де б хотілося, щоб було краще — як і в атаці, так і в захисті. Але вони працюють, знають свої місця. І з часом, я думаю, що знайдуться гравці, які закриють ту чи іншу позицію.

— Ярмоленко не зіграв. Тренер береже його на матч-відповідь?

Ну, значить, не все було гаразд у Ярмоленка. Значить, щось було в нього не в порядку. Може, не всім нам треба було знати, що там було не так. Я думаю, що якби він був у хорошій формі, то без заперечень він би вийшов. У команді краще знають, у якому стані зараз перебуває Ярмоленко і коли йому виходити, і коли в нього все гаразд.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті перемогло румунську Університату. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу і вилетіли до Ліги конференцій.

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Раніше ми писали, що легенда збірної України розхвалив Динамо за перемогу над Карабахом і зробив прогноз на матч в Азербайджані.