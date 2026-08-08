«Таких гравців мало». Кравець назвав футболіста Динамо, який його вразив

Колишній нападник київського Динамо Артем Кравець звернув увагу на гру 19‑річного вінгера Богдана Редушка у матчі Ліги конференцій проти Карабаха (1:0) .

На своєму YouTube-каналі Кравець відзначив сміливу гру молодого футболіста, який не боїться брати ініціативу на себе та загострювати ситуацію біля воріт суперника.

«Він непідготовлений виходить з академії - це мінус, йому ще треба вчитися. Його треба вчити тактично, допомагати набиратись досвіду. Але це талановитий хлопець, який бачить поле, в нього є швидкість, удар, сміливість, характер. Треба трошечки підтримки.

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Наскільки сміливо він лізе обігрувати, загострює та допомагає створювати моменти — в Динамо таких гравців мало. Це футбольне нахабство мене підкупає. Підтримайте хлопця, не треба хейту, бо талановитих гравців в Україні не так багато", — пояснив Кравець.

Матч відповідь між Динамо та Карабахом відбудеться 13 серпня.

Раніше повідомлялося, що Кравець не вірить у прохід Динамо після перемоги над Карабахом.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.