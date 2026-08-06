«Потрібна тільки перемога». Український тренер вважає, що Карабах має перевагу над Динамо у матчі Ліги конференцій

Колишній тренер Чорноморця та Маріуполя Остап Маркевич оцінив Карабах, проти якого Динамо зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

У минулому сезоні азербайджанці брали участь в основному етапі Ліги чемпіонів, посівши 22-ге місце в турнірній таблиці з 10 очками. У плей-оф підопічні Курбана Курбанова поступилися Ньюкаслу (1:6, 2:3).

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У розмові з журналістом NV український тренер Остап Маркевич сказав, що Динамо не є аутсайдером матчу, однак перевага все ж на боці Карабаха.

Остап Маркевич оцінив азербайджанську команду / Фото: ФК Карпати

— Що зараз може Динамо запропонувати Карабаху?

Тільки самовіддачу і бійцівський дух.

У складі Динамо є футболісти, які здатні, вміють і можуть демонструвати хороший футбол — технічний, швидкісний. Але цього недостатньо. Потрібні ще характер і самовіддача.

Цей аспект — на першому місці. Не тільки на даному етапі — завжди.

Без цієї властивості в характері на футбольне поле можна навіть не виходити. Особливо на такому рівні.

— Карабах — минулорічний учасник Ліги чемпіонів. Динамо буде аутсайдером матчу?

Все ж таки не аутсайдером, можливо, з попередньою перевагою Карабаху, як би це не виглядало дивно, і усвідомлюючи сьогоднішні реалії. Навіть попри те, що Карабах на даному етапі поки що стабілізує свою гру.

Враховуючи кадрові зміни, які в них відбулися, футболісти ще шукають взаєморозуміння між собою на футбольному полі. Карабах перебуває в стані налаштування всіх своїх ігрових процесів на футбольному полі.

Хоча після продажу ключових футболістів були зроблені рівноцінні заміни. На сьогодні Карабах все ж таки — це ефективна і потужна бойова одиниця.

Минулого року вони брали участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, де наробили шуму. Вони вже багато років прагнуть до цього і будують свою систему навколо тренера, який давно працює з цим клубом. Тому не дивно, що зараз команда перебуває на підйомі.

— Нічия буде позитивним результатом для Динамо?

А що дає нічия? Динамо потрібна перемога, враховуючи, що протистояння складається з двох матчів.

Якщо буде нічия, то можна сказати, що все починається з початку. Це завжди трохи більше сумнівів і обережності, що вносить деяку скованість. Перемога дає можливість більшої конкретики. На виїзді можна більше зіграти від оборони, не даючи багато простору супернику, вибігаючи в контри, що завжди було козирем Динамо. Хоча існують і інші варіанти.

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Тоді вже Карабаху буде складно. Супернику потрібно буде шукати підходи до воріт Динамо. Це завжди складніше, ніж атакувати вільні зони.

Матчі Динамо проти Карабаха відбудуться 6 та 13 серпня. Якщо кияни пройдуть цього суперника, то у фінальному раунді відбору ЛК зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Раніше Остап Маркевич пояснив, чому Динамо буде важко у матчі проти Карабаха в Лізі конференцій.