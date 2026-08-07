«Наш менталітет краще сприймає батіг». Остап Маркевич розібрав перемогу Динамо над Карабахом у Лізі конференцій

Єдиний гол у зустрічі забив нападник Матвій Пономаренко, скориставшись помилками в захисті азербайджанців.

У коментарі NV Остап Маркевич заявив, що йому сподобалася гра Динамо. Також він пояснив, що стало причиною вдалого матчу киян та чому провалився Карабах.

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Остап Маркевич похвалив Динамо / Фото: ФК Карпати

— Остапе Мироновичу, як вам гра Динамо?

Динамо порадувало. Насамперед своїм налаштуванням на гру та самовіддачею. Видно було, що хлопці вийшли заряджені, з підвищеною відповідальністю. Було помітно неозброєним оком, що цьому надважливому елементу в грі команди було приділено значно більше уваги, ніж у попередніх єврокубкових матчах, хоча завжди ще є куди рухатися. Окрім того, суто в ігровому плані командний рух, інтенсивність і обсяг роботи, який було проведено, відповідали рівню такого рангу ігор.

— А що ще допомогло — правильні висновки чи критика?

Важко сказати, що вплинуло. Хоча можливо припустити, що всього потроху. На жаль, поки що наш менталітет сприймає більше батіг, ніж стимул та мотивацію. Потрібно постійно тримати команду в ментальному тонусі. Тому що, якщо допускається якась розслабленість, то вже дуже важко потім зібратися.

— А де Карабах просів, на вашу думку?

Так, дійсно, що стосується Карабаха, знизилася командна швидкість та інтенсивність гри, особливо захисна складова. Тобто у всіх фазах гри в обороні: високий пресинг, середній блок, низький блок. Оскільки ефективність оборони напряму залежить від інтенсивності і швидкості для того, щоб було можливо зберігати компактність між усіма ланками захисту. Між захисними редутами Карабаха було багато вільних зон, чим і намагалися скористатися футболісти Динамо. Хоча, слід зауважити, що у Карабаха були можливості для голу, насамперед у Кащука було кілька таких дуже небезпечних моментів.

На мою думку, якраз Олексій на даний момент є найбільш небезпечною фігурою, яка загрожує воротам Динамо. Думаю, в наступному матчі буде те саме, тому треба звернути увагу на цей аспект.

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Що стосується оборони Карабаха, можна очікувати, що після проведення аналітики і відеоаналізу тренерський штаб зробить висновки і проведе коригування. В їхньому розпорядженні є два-три дні, щоб це зробити, хоча їм якраз треба атакувати. Для Динамо це дуже добре.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Раніше ми писали, що легенда збірної України назвав легіонера, який може проявити себе в Динамо.