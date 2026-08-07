«Може стати новим лідером Динамо». Український тренер назвав героя перемоги над Карабахом

Колишній тренер Чорноморця та Маріуполя Остап Маркевич дав поради Динамо перед матчем-відповіддю проти Карабаха у кваліфікації Ліги конференцій.

У першому матчі кияни мінімально перемогли азербайджанців (1:0), а переможний гол забив нападник Матвій Пономаренко, який скористався помилками суперників в обороні.

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Маркевич розхвалив Пономаренка за його бійцівські якості й заявив, що сподівається на те, що Матвій стане новим лідером команди.

Також у коментарі NV тренер сказав, над чим Динамо потрібно ще попрацювати.

«Потрібно відпрацювати середній і низький блок з елементами виходу у високий пресинг, такий, неочікуваний для суперника. Зрештою, так, як і був забитий гол.

Помилка суперника при виході з оборони: динамівці були добре розташовані, відібрали м’яч і відразу зіграли вперед. Що якраз дуже важливо. Це мета високого пресингу — після відбору якомога швидше доставити м’яч до гравця, який найближче знаходиться до воріт суперника.

Якраз це реалізували гравці Динамо. Плюс Пономаренко і Лонвейк проявили характер і протиснули захисників і воротаря суперника.

Було проявлено бійцівську складову. Справжній гол класичного нападника, який йде до кінця, який туди лізе без страху, як говориться у футболі, разом із воротарем і захисником м’яч засунув у ворота. Так і треба, тільки так.

Ясно, що бувають красивіші голи, але цей робочий якраз і є запорукою чи, можливо, підтвердженням того, що хлопці вийшли налаштовані на боротьбу.

Якраз Пономаренко, я сподіваюся, стане новим лідером Динамо.

Сич і Редушко теж непогано себе проявили", — сказав Маркевич.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Раніше Іван Гецко назвав нового лідера Динамо.