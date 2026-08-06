«Ми сприйняли б це як трагедію»: Алієв назвав головну проблему нинішнього Динамо

Перед протистоянням Динамо з Карабахом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Алієв зазначив, що участь у цьому турнірі не є для киян чимось престижним.

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«Знаєте, я вам ось що скажу для початку: у той час, коли я грав за Динамо, виступ у Лізі конференцій ми б сприймали як трагедію, бо наше покоління завжди прагнуло грати у Лізі чемпіонів. Нині ж наша межа, на жаль, лише Ліга конференцій…

Фаворита у парі Динамо — Карабах немає. Та, звісно ж, я дуже хочу, щоб кияни пройшли далі й грали на основній стадії Ліги конференцій. Дай Боже, щоб динамівці всіх нас потішили перемогою в першому матчі", — цитує Алієва Український футбол.

На думку Алієва, головною проблемою сучасного Динамо є гра в атаці.

«Немає голів, команда мало забиває. От і все. Який мікроклімат нині в команді - я не знаю, бо ні з ким не спілкувався, але ми ж бачимо, що натужно команда створює моменти і мало забиває», — зазначив ексфутболіст.

Алієв спрогнозував мінімальну перемогу Динамо над Карабахом у першому матчі, який відбудеться у Любліні.

«Звісно ж, повторюся, я хотів би побачити перемогу Динамо. Та ми ж бачимо, які нині футболісти у складі, як грає команда. Поставлю на те, що динамівці переможуть з рахунком 2:1», — сказав Алієв.

Матчі Динамо проти Карабаха відбудуться 6 та 13 серпня. Якщо кияни пройдуть цього суперника, то у фінальному раунді відбору ЛК зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.