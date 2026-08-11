«Навіть боюся уявити»: Мілевський не вірить у Динамо попри перемогу над Карабахом у першому матчі

Ексфутболіст зізнався, що мінімальна перемога Динамо в першому матчі (1:0) не переконала його в перевазі киян над суперником.

«Після першого матчу я більше думав про те, як Карабах сам собі забив, ніж про те, як Динамо виграло. Динамо стільки подарунків розкидало, що азербайджанці самі винні, що програли.

Реклама

Другий матч забере той, хто краще попрацює над помилками. І я щось не дуже вірю, що Динамо раптом навчиться — воно якщо і вчиться, то дуже довго. Я взагалі не згоден із тими, хто після першого матчу каже, що в Динамо все не так погано. У Редушка, може, й справді все нормально, але загалом команда грає погано", — цитує Мілевського Sport.ua.

Артем не здивується, якщо протистояння Динамо і Карабаха завершиться у серії пенальті.

«В Азербайджані буде важко. Карабаху нема сенсу довго грати через контроль. Чекаю, що вони з перших хвилин підуть уперед. У Динамо в захисті зараз такий собі роман, а якщо зі старту доведеться сісти низько й віддати м’яч, я навіть боюся уявити, що там може бути.

Бачу приблизно так: Карабах забиває, Динамо змушене відповідати, але перестрілки не буде. Динамо команда не для перестрілок. Будуть бігати, боротися, терпіти, помилятися, знову бігати — десь, може, й залетить. 1:0, 1:1 — робочі рахунки. Як і додатковий час чи навіть пенальті", — сказав Мілевський.

Матч-відповідь між Динамо та Карабахом відбудеться 13 серпня у Баку. Якщо кияни пройдуть Карабах, то у фіналі відбору зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).