український тренер Андрій Демченко поділився очікуваннями від першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Динамо та Карабахом.

Про це повідомляє sport-express.ua.

Демченко, який раніше працював в Азербайджані, де очолював Араз-Нахчівань і грав проти Карабаху, вважає, що сьогоднішні суперники практично одного рівня та прогнозує нічию.

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Загалом команди рівні за своїм класом і багато чого буде залежати саме від результату першого матчу між ними.

У першому матчі стрімголов ні Динамо, ні Карабах не нестимуться. Будуть діяти на «м'яких лапках».

Мій прогноз — результативна нічия: 1:1 чи 2:2″, — сказав Демченко.

Матч Динамо — Карабах відбудеться сьогодні, 6 серпня, та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.

Раніше український тренер Остап Маркевич заявив, що Карабах має перевагу над Динамо у матчі Ліги конференцій

Також ексфутболіст Динамо та збірної України Віталій Косовський спрогнозував результат матчу киян проти Карабаха у Лізі конференцій.