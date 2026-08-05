«Відступати нікуди». Саленко назвав точний рахунок матчу Динамо з Карабахом у Лізі конференцій

Саленко вважає, що у підопічних Ігоря Костюка є шанс досягти позитивного результату.

«Карабах непогано виступив у минулому сезоні, брав участь у груповому раунді Ліги чемпіонів. Однак чемпіонат, у якому вони останніми роками домінували, вони не виграли. А Динамо зараз незрозуміло, в якому стані. Багато чого залежатиме від першого матчу. Киянам просто життєво необхідно перемогти.

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Хотілося б побачити домінування киян, але навряд чи це вдасться протягом усього матчу, оскільки динамівці не готові до інтенсивного ведення гри протягом 90 хвилин. Не варто забувати й про проблеми «біло-синіх» у захисті, де іноді з’являються прогалини. Десь доведеться підлаштовуватися під суперника".

Експерт заявив, що невихід до наступного раунду стане європейською поразкою.

«Непрохід до наступного раунду стане європейським провалом, адже чемпіонат тільки починається. Команда формується, але для якісного розвитку вкрай необхідно брати участь у єврокубках, там рівень суперників вищий, навіть у Лізі конференцій. Тільки так можна прогресувати».

Саленко прогнозує перемогу Динамо у першому матчі з рахунком 1:0.

«Настали такі часи, коли я не зовсім впевнений у перемозі української команди над азербайджанською. Однак відступати нікуди, потрібен максимальний результат, щоб мати хоч якийсь запас перед матчем-відповіддю. Ставлю на — 1:0», — сказав Саленко в інтерв'ю Meta.ua.

Матчі Динамо проти Карабаху відбудуться 6 (Люблін) та 13 серпня (Баку). Якщо кияни пройдуть цього суперника, то у фінальному раунді відбору Ліги конференцій зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті обіграло румунську Університату. У другому раунді кияни поступилися ПАОКу і вилетіли до Ліги конференцій.