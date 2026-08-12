Динамо втратило трьох ключових гравців перед матчем-відповіддю з Карабахом
Руслан Нещерет не зіграє з Карабахом (Фото: ФК Динамо Київ)
У четвер, 13 серпня, київське Динамо зіграє з Карабахом у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Як повідомляє ТаТоТаке, троє гравців столичної команди не зможуть взяти участь у грі: воротар Руслан Нещерет, півзахисник Олександр Піхальонок і вінгер Назар Волошин.
Нещерет продовжує лікування часткового пошкодження зв’язки коліна. Його відновлення триватиме до двох тижнів.
У Піхальонка проблеми з привідним м’язом, і він має повернутися до загальної групи до кінця місяця.
Волошин отримав пошкодження задньої поверхні стегна; на нього чекають лікування та реабілітація. Це триватиме близько двох-трьох тижнів.
Варто зазначити, що пресслужба Динамо оприлюднила список футболістів, які прибули до Баку на матч.
Воротарі — Манько, Ольховий, Суркіс;
Захисники — Біловар, Дубінчак, Кендзьора, Малиш, Михавко, Сич, Тимчик, Тіаре;
Півзахисники — Бражко, Буяльський, Кабаєв, Лонвейк, Люсін, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинський, Шапаренко, Ярмоленко;
Нападники — Герреро, Мунгенге, Пономаренко.
Перший поєдинок Динамо та Карабаха завершився мінімальною перемогою киян — 1:0. Автором переможного гола став Матвій Пономаренко.
Початок матчу-відповіді — о 19:00 за київським часом. Якщо кияни пройдуть Карабах, то у фіналі відбору зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).