Динамо втратило трьох ключових гравців перед матчем-відповіддю з Карабахом

Руслан Нещерет не зіграє з Карабахом (Фото: ФК Динамо Київ)

У четвер, 13 серпня, київське Динамо зіграє з Карабахом у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Як повідомляє ТаТоТаке, троє гравців столичної команди не зможуть взяти участь у грі: воротар Руслан Нещерет, півзахисник Олександр Піхальонок і вінгер Назар Волошин.

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Нещерет продовжує лікування часткового пошкодження зв’язки коліна. Його відновлення триватиме до двох тижнів.

У Піхальонка проблеми з привідним м’язом, і він має повернутися до загальної групи до кінця місяця.

Волошин отримав пошкодження задньої поверхні стегна; на нього чекають лікування та реабілітація. Це триватиме близько двох-трьох тижнів.

Варто зазначити, що пресслужба Динамо оприлюднила список футболістів, які прибули до Баку на матч.

Воротарі — Манько, Ольховий, Суркіс;

Захисники — Біловар, Дубінчак, Кендзьора, Малиш, Михавко, Сич, Тимчик, Тіаре;

Півзахисники — Бражко, Буяльський, Кабаєв, Лонвейк, Люсін, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинський, Шапаренко, Ярмоленко;

Нападники — Герреро, Мунгенге, Пономаренко.

Перший поєдинок Динамо та Карабаха завершився мінімальною перемогою киян — 1:0. Автором переможного гола став Матвій Пономаренко.

Початок матчу-відповіді — о 19:00 за київським часом. Якщо кияни пройдуть Карабах, то у фіналі відбору зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).