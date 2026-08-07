Єдиний гол у зустрічі кияни забили вже на 10-й хвилині. Матвій Пономаренко скористався помилкою в обороні Карабаха та проштовхнув м’яч у сітку.

Після цього Карабах мав кілька нагод зрівняти рахунок, а Динамо — збільшити свою перевагу. Зокрема Муаддіб не влучив у ворота після помилки голкіпера Суркіса, а за потім Шапаренко міг подвоїти перевагу «киян, але не реалізував вихід сам на сам.

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Наприкінці зустрічі гості залишилися в меншості після вилучення Макрецкіса.

У підсумку Динамо перемогло з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Після матчу Костюк пояснив, як Динамо вдалося перемогти Карабах.

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Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.