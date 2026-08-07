«За 1,5 мільйона треба знати, що робити». Леоненко жорстко розкритикував Шапаренка після матчу з Карабахом

Леоненко розкритикував гру Динамо в атаці.

«Радує, що хоча б створили три моменти, а суперники — два. Щоправда, з наших трьох нормальним був лише один — у Волошина, коли він влучив у голову воротареві. Усе! Решта — це моменти, створені з нічого».

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Експерт у негативному сенсі виділив півзахисника Миколу Шапаренка, заявивши, що він повинен вміти реалізовувати моменти.

«Ось Шапаренко біжить, виходить один на один. Ну, за 1,5 мільйона треба знати, що робити! Перекинь, обійди воротаря, зароби фол у штрафному майданчику, зупинися, щоб захисник в тебе врізався. Варіантів безліч, коли мозок працює. А тут людина бігла-бігла, таке відчуття, ніби об м’яч спіткнулася.

Герреро на 52-й хвилині непогано пробив, але м’яч пролетів трохи вище дев’ятки. А Танк (Пономаренко) протягом усього матчу намагався заробити пенальті", — сказав Леоненко в інтерв'ю УФ.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті перемогло румунську Університату. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу і вилетіли до Ліги конференцій.