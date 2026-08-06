«Пономаренко перерве безгольову серію»: Косовський спрогнозував результат матчу Динамо — Карабах у Лізі конференцій

6 серпня, 15:48
Матвій Пономаренко ще не забивав у цьому сезоні (Фото: ФК Динамо)

Матвій Пономаренко ще не забивав у цьому сезоні (Фото: ФК Динамо)

Ексфутболіст Динамо та збірної України Віталій Косовський поділився очікуваннями від першого матчу киян із Карабахом у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

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Косовський вважає, що підопічні Ігоря Костюка здобудуть мінімальну перемогу завдяки голу Матвія Пономаренка.

«Думаю, що учасники протистояння особливо не ризикуватимуть і не діятимуть на високих швидкостях. Все ж поєдинок проходитиме за спеки, яка в ці дні панує в Любліні. Тому суперники намагатимуться зберегти м’яч, не припускатися прикрих помилок, на усунення яких потрібно буде витрачати сили.

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Сподіваюся, що сьогодні оборона динамівців не нагадуватиме такий собі прохідний двір, як це було неодноразово в недавніх матчах Ліги Європи з ПАОКом. Бо не можна наступати на ті ж граблі… Також чекаю, що в Любліні нарешті перерве свою безгольову серію Матвій Пономаренко. Схиляюся до того, що саме його забитий м’яч принесе киянам перемогу — 1:0″, — цитує Косовського Sport.ua.

Матч Динамо — Карабах відбудеться сьогодні, 6 серпня, й розпочнеться о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде у Баку 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то у фінальному раунді відбору ЛК зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

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Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті пройшло румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вилетіли до Ліги конференцій.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Динамо (Київ) ФК Карабах Матвій Пономаренко Футбол Ліга конференцій

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