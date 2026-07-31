Динамо отримало суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій після вильоту з Ліги Європи

Київське Динамо після вильоту з Ліги Європи продовжить виступи у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Після поразки від ПАОКа киян чекали на результат пари Карабах — ЦСКА Софія, де мав визначитися суперник українського клубу.

Перша зустріч завершилася нульовою нічиєю — 0:0. У матчі‑відповіді команди знову не змогли забити, і долю вирішила серія пенальті. Там сильнішими виявилися болгари — 5:4.

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Таким чином Карабах вилетів до Ліни конференцій, де зіграє проти київського клубу. Минулого сезону азербайджанський клуб виступав у груповому етапі Ліги чемпіонів, де набрав 10 очок і вийшов у плейоф.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду відбудеться 6 серпня, а матч‑відповідь — 13 серпня.

Раніше головний тренер Ігор Костюк назвав причину поразки Динамо від ПАОКа в Лізі Європи.

Нещодавно Динамо підписало захисника Олексія Сича із львівських Карпат.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.