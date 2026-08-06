У четвер, 6 серпня, відбудеться перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Київське Динамо на номінально домашньому полі в Любліні приймає азербайджанський Карабах. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Матч Динамо — Карабах можна буде безкоштовно переглянути в Україні на телеканалі «2+2».

Реклама

Букмекери зробили прогноз на матч Динамо — Карабах. У конторах встановлено такі коефіцієнти на гру: перемога Динамо — 2,37, нічия — 3,55, перемога Карабаха — 3,03. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги Європи: Динамо — 2,15, Карабах — 1,73.

Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю, а в другому раунді відбору вибуло, поступившись грецькому ПАОКу.

Карабах також розпочав свій єврокубковий шлях у Лізі Європи. Спочатку команда пройшла ісландський Вестрі, а потім у серії пенальті поступилася болгарському ЦСКА.