«Нагадало Шахтар». Легенда Динамо назвав головну причину перемоги над Карабахом

Фахівець похвалив Ігоря Костюка за те, що той влучно підібрав склад і тактику на матч, однак зазначив, що Карабах нагадав йому донецький Шахтар.

«Перемога є перемога. Враження однозначно позитивні. На мій погляд, Ігор Костюк влучно підібрав склад і тактику на матч. Кияни грамотно зіграли в обороні, а Карабах… Знаєте, азербайджанська команда чимось нагадала донецький Шахтар: довго володіла м’ячем, контролювала гру, довго готувала атаки — і все марно. Вони з ЦСКА (Софія) жодного гола не забили за два матчі (0:0, 0:0, 4:5 у серії пенальті) — і ось знову.

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На початку нового сезону Карабах виглядає не надто переконливо. Можливо, у команді відбувається якась перебудова чи спад, а може, так позначився відхід кількох ключових гравців. У минулому сезоні Карабах був значно сильнішим", — сказав Максимов у коментарі для Sport-express.ua.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті перемогло румунську Університату. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу і вилетіли до Ліги конференцій.