«Цього не купиш ні за які гроші». Дем’яненко пояснив, чому Динамо регресувало після епохи Лобановського

Легендарний гравець Динамо, переможець Кубку володарів кубків 1986 року Анатолій Дем’яненко поділився думками про те, чому київський клуб більше не є одним із грандів європейського футболу.

Екскапітан Динамо вважає, що біло-сині у XXI столітті не змогли повною мірою зберегти та розвинути ті ігрові принципи, які заклав Валерій Лобановський.

«Фахівців [після Лобановського] було багато, але успіх — це комплекс факторів. Все залежить від того, як тренер бачить футбол і чи є в нього виконавці під його філософію.

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Зараз багато хто робить ставку на фізику. Але фізику можна підтягнути завжди, а от футбольний інтелект, бачення поля і майстерність — цього не купиш ні за які гроші. Потрібні гравці, які вміють думати на швидкості. У футболі, як і раніше, все починається з голови, а вже потім передається ногам", — цитує Дем’яненка видання Український футбол.

Нагадаємо, у 1975 році київське Динамо здобуло перші європейські трофеї в історії радянського футболу — Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА. Найкращим єврокубковим досягненням киян у незалежній Україні став півфінал Ліги чемпіонів 1998/1999.

У XXI столітті Динамо лише один раз вийшло у плей-оф Ліги чемпіонів — у сезоні 2015/16. Тоді кияни поступилися Манчестер Сіті (1:3, 0:0) в 1/8 фіналу.

Раніше Ігор Суркіс прокоментував інформацію про те, що влітку новим головним тренером киян може стати екснаставник збірної України.