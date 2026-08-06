«Яку емблему вони носять на грудях». Остап Маркевич пояснив, чому Динамо буде важко у матчі проти Карабаха в Лізі конференцій

Кияни підходять до протистояння після двох поспіль поразок від ПАОКа, вилетівши з Ліги Європи (2:3, 0:2). Цікаво, що команда Ігоря Костюка пропустила перший тур УПЛ.

Азербайджанці також покинули другий за престижністю єврокубок, програвши ЦСКА з Софії (0:0, 0:0, 4:5 пен.).

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У розмові з журналістом NV український тренер Остап Маркевич заявив, що Динамо буде важко протистояти Карабаху, а також звернувся до гравців столичного клубу із закликом.

Остап Маркевич висловився про Динамо / Фото: ФК Маріуполь

— Остапе Мироновичу, які у вас очікування від матчу?

На даному етапі і безпосередньо в сьогоднішньому матчі Динамо буде нелегко. Разом з тим сподіваюсь на позитивний результат для команди.

— Кияни пропустили перший тур. Допоможе їм це в якомусь аспекті?

Рішення приймається на рівні клубу — тренерським штабом в кооперації з керівництвом клубу. При прийнятті таких рішень враховуються ті чинники чи аспекти, які на них впливають: логістика, кількість тренувань, терміни відновлення тощо. Нам це невідомо.

Можливо, для Динамо було б варто зіграти цю гру для того щоб підтримати фізичний тонус і відновити ігрову впевненість. Хоча сам вихід команди на гру, не гарантував би Динамо перемогу. Потрібно ще обіграти Лівий Берег…

— Як вважаєте, психологічно Динамо просіло після ПАОКа? У якому моральному стані команда підійде до гри?

Для того, щоб було можливим робити аналіз і надавати достовірну оцінку, потрібно бути в епіцентрі життя команди.

Хоча, все ж таки, можна здогадатися, що психологічний стан знаходиться явно не у своїй найвищій точці. Але це нічого не означає, якраз за рахунок даного протистояння його рівень можна значно підвищити. Все залежить від підготовки і налаштування на матч.

Від себе можу побажати гравцям ФК Динамо Київ усвідомити, кольори якого клубу вони представляють, і яку емблему носять на своїх грудях. Яку силу і велику історію ця емблема накопичила в собі за весь час існування нашого гранда.

Матчі Динамо проти Карабаха відбудуться 6 та 13 серпня. Якщо кияни пройдуть цього суперника, то у фінальному раунді відбору ЛК зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

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Раніше легендарний футболіст зробив прогноз на матч киян проти Карабаха у Лізі конференцій.