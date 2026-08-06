«Динамо — не аутсайдер». Легендарний футболіст зробив прогноз на матч киян проти Карабаха у Лізі конференцій
Динамівці вилетіли з Ліги Європи від ПАОКа (Фото: ФК Динамо)
У четвер, 6 серпня, київське Динамо зіграє проти Карабаха у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
Свій єврокубковий шлях кияни розпочали у Лізі Європи, де пройшли Університатю Клуж (0:0, 0:0, 4:2 пен.), але вилетіли від ПАОКа (2:3, 0:2).
Карабах також стартував у другому за престижністю єврокубку, звідки вилетів від ЦСКА Софія (0:0, 0:0, 4:5 пен.). Цікаво, що азербайджанці є минулорічними учасниками Ліги чемпіонів.
У розмові з журналістом NV колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як заявив, що вважає Карабах більш досвідченою командою в останніх сезонах, однак усе ж спрогнозував перемогу Динамо.
«Як завжди, очікую, що Динамо покаже хорошу гру, порадує вболівальників. Як завжди, буду вболівати за український клуб та прохід далі.
Чи допоможе команді те, що вони пропустили перший тур? З такою непростою логістикою, дорогою на матчі, думаю, що так. Десь будуть свіжішими. Це, напевно, правильне рішення — не грати в першому турі.
Чи готові гравці психологічно? Гра покаже. Але думаю, що футболісти, які грають за Динамо, мають бути готові, що потрібно психологічно бути сильними, попри результат, і віддавати максимум. У першу чергу Динамо має показати самовіддачу, потрібно викладатися на всі 100%, а далі вже, залежно від тактичного плану тренерського штабу, треба витискати результат.
Я б не сказав, що Динамо — аутсайдер. Десь шанси 50 на 50. Звичайно, Карабах зараз більш досвідчений клуб. Останні сезони показують трішки кращий результат, ніж у Динамо, мають досвідченого тренера. Для Динамо, наскільки я знаю, завжди позитивний результат — це перемога.
Одним із вирішальних факторів буде командна гра на полі: як футболісти будуть битися один за одного, як будуть діяти колективно всі, не тільки ті, хто вийде у стартовому складі, а й ті, хто буде на заміні.
Мій прогноз — перемога Динамо 2:1″, — сказав Худоб’як.
Матчі Динамо проти Карабаха відбудуться 6 та 13 серпня. Якщо кияни пройдуть цього суперника, то у фінальному раунді відбору ЛК зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).
Раніше Алієв назвав головну проблему нинішнього Динамо.