Свій єврокубковий шлях кияни розпочали у Лізі Європи, де пройшли Університатю Клуж (0:0, 0:0, 4:2 пен.), але вилетіли від ПАОКа (2:3, 0:2).

Карабах також стартував у другому за престижністю єврокубку, звідки вилетів від ЦСКА Софія (0:0, 0:0, 4:5 пен.). Цікаво, що азербайджанці є минулорічними учасниками Ліги чемпіонів.

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У розмові з журналістом NV колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як заявив, що вважає Карабах більш досвідченою командою в останніх сезонах, однак усе ж спрогнозував перемогу Динамо.

Ігор Худоб'як розповів, що очікує від Динамо / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Як завжди, очікую, що Динамо покаже хорошу гру, порадує вболівальників. Як завжди, буду вболівати за український клуб та прохід далі.

Чи допоможе команді те, що вони пропустили перший тур? З такою непростою логістикою, дорогою на матчі, думаю, що так. Десь будуть свіжішими. Це, напевно, правильне рішення — не грати в першому турі.

Чи готові гравці психологічно? Гра покаже. Але думаю, що футболісти, які грають за Динамо, мають бути готові, що потрібно психологічно бути сильними, попри результат, і віддавати максимум. У першу чергу Динамо має показати самовіддачу, потрібно викладатися на всі 100%, а далі вже, залежно від тактичного плану тренерського штабу, треба витискати результат.

Я б не сказав, що Динамо — аутсайдер. Десь шанси 50 на 50. Звичайно, Карабах зараз більш досвідчений клуб. Останні сезони показують трішки кращий результат, ніж у Динамо, мають досвідченого тренера. Для Динамо, наскільки я знаю, завжди позитивний результат — це перемога.

Одним із вирішальних факторів буде командна гра на полі: як футболісти будуть битися один за одного, як будуть діяти колективно всі, не тільки ті, хто вийде у стартовому складі, а й ті, хто буде на заміні.

Мій прогноз — перемога Динамо 2:1″, — сказав Худоб’як.

Матчі Динамо проти Карабаха відбудуться 6 та 13 серпня. Якщо кияни пройдуть цього суперника, то у фінальному раунді відбору ЛК зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Раніше Алієв назвав головну проблему нинішнього Динамо.