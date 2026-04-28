«Не розглядається будь-який варіант». Суркіс визначився з тренером Динамо на наступний сезон

Головний тренер Динамо Ігор Костюк, імовірно, продовжить роботу в київському клубі після завершення сезону.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

За інформацією джерела, президент столичного клубу Ігор Суркіс не планує змінювати тренера, якщо Костюку вдасться вивести команду в єврокубки.

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«Наскільки я розумію, зараз узагалі не розглядається будь-який варіант на наступний сезон, крім Костюка. Особливо якщо команда зможе пробитися в єврокубки і покаже хороший результат наприкінці сезону.

Чи є причини знімати Костюка з посади головного тренера? Я вважаю, що на сьогодні їх немає", — сказав журналіст у відео на своєму YouTube-каналі.

У турнірній таблиці чемпіонату України Динамо посідає четверте місце, маючи 47 очок. Лідером є Шахтар, у якого 60 балів. На другій позиції йде ЛНЗ із 52 пунктами, а трійку замикає Полісся — 49 очок.

Команда також пробилася у фінал Кубка України, де зіграє проти Чернігова, який відбудеться 20 травня.

Нагадаємо, Костюк очолив Динамо наприкінці минулого року після звільнення Олександра Шовковського. Раніше Костюк тренував Динамо U-19.

Повідомлялося, що Ігор Суркіс прокоментував інформацію про те, що влітку новим головним тренером киян може стати екснаставник збірної України.