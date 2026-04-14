«Нападник для пляжного футболу». Маркевич розкритикував форварда Динамо Київ

Авторитетний тренер похвалив харківську команду, яка скористалася моментом.

«Матч Металіста 1925 з Динамо? Чесно кажучи, нічого особливого. Скільки разів вони вдарили по воротах? Динамо мало певну перевагу в контролі м’яча, але я не побачив, щоб вони створили щось серйозне біля чужих воріт. Хто швидше забив, той і виграв. Ось така гра — до забитого гола. Ну, Металіст 1925 і скористався своїм єдиним шансом, молодці».

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Маркевич порівняв нападників киян Матвія Пономаренка та Едуардо Герреро.

«Чи переважає Пономаренко над Герреро? Знаєте, не треба бути великим фахівцем, щоб це розуміти. Герреро — це нападник, скоріше, для пляжного футболу. Звичайно, що без Пономаренка, який набрав чудову форму, динамівцям ще важче забити», — сказав тренер для УФ.

Матвій Пономаренко пропускав гру проти Металіста 1925 через червону картку, отриману в матчі 22-го туру проти Карпат.

Зазначимо, що Динамо з 41 балом йде на четвертому місці в УПЛ, відстаючи від Полісся на 5 очок. Лідерами чемпіонату є ЛНЗ і Шахтар — по 51 заліковому пункту.

Раніше Сабо назвав футболіста Динамо, який має завершити кар'єру.