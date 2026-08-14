«Це робить із тебе клоуна»: Федорчук жорстко розкритикував Пономаренка після вильоту Динамо з єврокубків

Відомий тренер та експерт Олег Федорчук оцінив виступ нападника київського Динамо Матвія Пономаренка у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.

Київське Динамо в Баку поступилося агдамському Карабаху з рахунком 0:2 та за сумою двох матчів вибуло з єврокубків.

Федорчук звернув увагу на різницю між трансферною вартістю Пономаренка та його грою на полі. За словами спеціаліста, 24-річний захисник Карабаха Бенце Варконьї повністю переграв форварда Динамо.

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«Це була його найгірша гра. Захисник Карабаха переграв його і фізично, і психологічно. Пономаренко діяв дуже м’яко й нервував. Коли форвард вартістю 12 млн євро на Transfermarkt програє дуель захиснику за 500 тис. євро — це робить із тебе клоуна, і це дуже образливо для українського вболівальника», — сказав Олег Федорчук в інтерв'ю сайту «Український футбол».

Також Федорчук зазначив, що молодий вік не може бути повним виправданням нестабільної гри Пономаренка.

«Так, йому 20 років, він молодий. Але у підсумкових протоколах вік не вказують, там враховують лише забиті м’ячі. Через постійні офсайди динамівці самі зірвали понад 30% власних атак», — додав Федорчук.

Раніше Харків потролив Динамо після вильоту киян із Ліги конференцій.

Також український вінгер Карабаха Олексій Кащук відреагував на перемогу команди над київським Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.